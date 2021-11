Ceará estende até meia-noite venda de ingressos para jogo contra o Corinthians

Com a alta procura de ingressos para a partida entre Ceará e Corinthians, os dirigentes do Vovô decidiram estender o horário de venda na sede do clube até meia-noite, tanto nesta terça, 23 como na quarta-feira, 24, véspera do jogo.

Na última parcial divulgada pelo clube, nesta terça-feira, mais de 30 mil pessoas já haviam garantido presença no Castelão para ver o duelo de alvinegros, entre check-ins e bilhetes avulsos. Durante a terça-feira, a busca por entradas em Porangabuçu e nas lojas oficiais do clube, nos shoppings, seguiu alta, por isso o clube estima público recorde da temporada no futebol cearense.

O Ceará promete mais guichês disponíveis e segurança para os torcedores que optarem por comprar o ingresso no horário estendido. A entrada na sede será pela Rua Major Weyne. Nas lojas oficiais, a venda das 10h às 22 horas continuará normalmente.

Os preços variam de R$ 30 a R$ 200 (valores de inteira) para torcedores do Ceará e a torcida visitante pagará R$ 150 (preço de inteira), o que causou reclamação da diretoria do Corinthians, mas depois os dois times se acertaram. Os setores Inferior Norte e Inferior Central (Bossa Nova) estão esgotados.



Veja preços:

Inferior Sul - R$ 30 / 15

Superior Central - R$ 40 / 20

Premium - R$ 200 / 100



