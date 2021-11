Confira data e horário de jogos do Ceará nas últimas quatro rodadas da Série A

Campeonato Brasileiro será finalizado no dia 09 de dezembro. Até lá, Alvinegro realiza dois jogos no Castelão

Com o encerramento da 34ª rodada da Série A, faltam agora apenas quatro partidas para o Ceará até o fim do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro ocupa a 9ª posição, com 46 pontos. Por enquanto, na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.



Nesta fase final da competição, o Ceará faz duas partidas como visitante e outras duas como mandante. Na 35ª rodada, joga no Castelão, onde enfrenta o Corinthians, na próxima quinta-feira, 25, às 20h. O Vovô finaliza a competição fora de casa enfrentando o Palmeiras no dia 09 de dezembro, às 21h30, no Allianz Parque.



Confira tabela do Ceará na Série A



35ª rodada - 25/11 - 20h - Ceará x Corinthians - Castelão



36ª rodada - 30/11 - 20h - Flamengo x Ceará - Maracanã



37ª rodada - 05/12 - 19h - Ceará x América-MG - Castelão



38ª rodada - 09/12 - 21h30 - Palmeiras x Ceará - Allianz Parque



