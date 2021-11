De olho no Sport, Ceará retorna de Curitiba e se reapresenta na sexta-feira; veja desfalques

Um dia depois da derrota para o Athletico-PR, pela 31ª rodada da Série A, o Ceará volta de Curitiba nesta quinta-feira, 11, e já volta as atenções para o próximo compromisso, diante do Sport-PE. Com reapresentação marcada para a tarde da próxima sexta-feira, 12, o time de Porangabuçu terá o retorno de três titulares, mas não poderá contar com o volante Fernando Sobral.

Na noite da última quarta-feira, 10, o Alvinegro perdeu por 2 a 1 para o Furacão, na Arena da Baixada, resultado que fez a equipe cair para a 12ª posição, com 39 pontos. De volta do Sul do país, a volta aos treinos será às 16h30min de sexta, no estádio Carlos de Alencar Pinto, com foco no duelo nordestino. Ainda haverá nova atividade no sábado, 13, também no período da tarde.

O técnico Tiago Nunes terá novamente à disposição os zagueiros Messias e Luiz Otávio e o atacante Jael, que cumpriram suspensão automática. A dupla de defesa retorna nas vagas de Klaus e Gabriel Lacerda, enquanto o camisa 9 volta a ser o homem de referência no setor ofensivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vina vê gols "infantis" em derrota do Ceará, mas avisa: " Não podemos ficar lamentando"

Tiago Nunes aprova postura do Ceará em derrota na Arena da Baixada: "Jogo de iguais"

Fernando Sobral pede desculpas a Canesin após expulsão contra o Athletico-PR

Por outro lado, o comandante sofreu a baixa de Fernando Sobral, expulso no segundo tempo da partida após acertar pisão em Fernando Canesin. Sem o camisa 8, Marlon deverá ser escolhido para formar dupla com Fabinho no meio-campo - os dois já foram titulares contra o próprio Athletico-PR.

De olho na parte de cima da tabela, o Vovô recebe o Leão da Ilha do Retiro no próximo domingo, 14, a partir das 19 horas, na Arena Castelão, pela 32ª rodada do Brasileirão.

Tags