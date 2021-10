FutCast Entrevista #2 - Léo Chú: amor pelo Ceará, carreira na MLS e vida nos EUA

Atacante Léo Chú, ex-Ceará e Grêmio, é o novo convidado do FutCast Entrevista. O jogador de 21 anos contou sobre o atual momento da carreira disputando a MLS pelo Seattle Sounders, dos Estados Unidos, o primeiro gol marcado na liga e quando o estádio lotado gritou o seu nome. O atleta, que teve passagem marcante pelo Alvinegro do Porangabuçu, relembrou episódios no clube, se declarou ao time cearense e revelou que segue acompanhando e torcendo pelo Vovô à distância.

A cada quinta-feira um episódio será lançado no FutCast Entrevista com um convidado do mundo do futebol, seja jogador, dirigente, jornalista ou torcedor. No primeiro episódio da série, Bergson, ex-Ceará e Fortaleza, abriu o jogo sobre as passagens pelos clubes cearenses e o atual momento na Malásia.

Ouça a entrevista completa de Léo Chú no FutCast Entrevista:

