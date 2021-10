FutCast Entrevista #1 - Bergson: artilharia na Malásia, gratidão ao Fortaleza e autocrítica no Ceará

O atacante Bergson, ex-Ceará e Fortaleza e atualmente no Johor FC, da Malásia, é o primeiro entrevistado no novo projeto "FutCast Entrevista". A cada quinta-feira um episódio será lançado com um convidado do mundo do futebol, seja jogador, dirigente, jornalista ou torcedor. O centroavante, que foi campeão da Liga da Malásia e se tornou o maior artilheiro do clube na competição, fala sobre o momento em alta atuando no exterior, lembra da apresentação de luxo na equipe malaia, faz uma autocrítica sobre a passagem pelo Ceará e rasga elogios ao Fortaleza.

Ouça o episódio na íntegra:

