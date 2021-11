João Ricardo celebra sequência e exalta força do Ceará como mandante na Série A

Novo titular da meta alvinegra, goleiro vibra com desempenho defensivo do Vovô e projeta nova vitória na Arena Castelão diante do Cuiabá, no próximo domingo, 7

Peça importante nas últimas partidas do Ceará, o goleiro João Ricardo comemora a sequência como titular na equipe, vibra com o número de jogos sem ser vazado na Série A e quer aproveitar a força caseira na Arena Castelão para emendar uma vitória diante do Cuiabá-MT, no próximo domingo, 7.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense-RJ, no último domingo, 31, o camisa 1 ajudou a manter a defesa intacta apesar de o Alvinegro ter jogado boa parte do duelo com um homem a menos - o lateral-direito Gabriel Dias foi expulso no primeiro tempo.

"Fico feliz pelo momento. O goleiro se credencia muito quando não toma gols. Não só o goleiro, o sistema defensivo, a equipe toda. Contra o Fluminense, foi um jogo difícil, teve a perda de um atleta e aí, querendo ou não, as ações ofensivas da equipe acabam sendo um pouco prejudicadas e começa a prevalecer mais a parte defensiva. Conversamos muito, nós, jogadores, e o treinador para organizar bem o sistema defensivo. A gente conseguiu ser firme nesses jogos, constante, manter uma boa postura e contra o Fluminense foi muito importante. A gente já estava com a vantagem de um gol e sabia que se não tomasse gol ia sair vitorioso. A dedicação e o empenho de toda a equipe foram fundamentais", ressaltou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 29 partidas no Brasileirão, o Vovô tomou 30 gols e tem a oitava defesa menos vazada da competição. Em 12 embates, o time de Porangabuçu não sofreu gols, e João Ricardo esteve na meta em três destas oportunidades. O arqueiro aponta a importância da contribuição coletiva para os números e destaca a importância da força defensiva.

"Isso tudo é fruto do trabalho. Lógico que é bom para o sistema defensivo todo, mas isso engrandece mais o elenco como um todo. Vale lá desde o Jael e o Vina, que se abdicam ao máximo para ajudar o sistema defensivo na marcação para a bolar chegar um pouco mais mastigada para os zagueiros e laterais. Agradeço também o trabalho de todas as pessoas para nos deixar bem. Isso tudo é confiança. Você ficar várias partidas sem tomar gol gera confiança para o sistema defensivo, para os meias e até para o treinador poder dar uma sequência no trabalho, colocar as características de jogo dele. Isso é bom para qualquer equipe. Uma equipe que toma poucos gols está cada vez mais próxima da vitória", disse.

Com o triunfo sobre o Tricolor das Laranjeiras, o Ceará subiu para a 13ª posição, com 36 pontos. O duelo contra o Cuiabá, no próximo domingo, 7, às 20h30min, novamente na Arena Castelão, pela 30ª rodada, pode render novo salto na classificação e ratificar o bom desempenho dentro de casa.

"A gente batalha muito. Uma equipe muito forte, em um Brasileiro tão disputado como é, se passa muito pelos jogos dentro de casa. E todas as equipes que vêm jogar aqui sabem que jogar aqui, contra o Ceará, não é fácil, por todas as condições envolvidas, de clima, viagem e tudo. A gente foca muito nisso também. Um dos pontos principais para essa campanha e essas vitórias dentro de casa é tudo isso. É continuar, ter os pés no chão, mas continuar forte dentro de casa, ser valente, mostrar muita garra e determinação aqui. Equipes que pensam em algo mais na competição têm que fazer o dever de casa e esse é o objetivo", afirmou João Ricardo.

Tags