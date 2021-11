Fernando Sobral, do Ceará, é líder de desarmes e interceptações da Série A

O volante de 26 anos atuou em 28 dos 29 jogos que o Vovô disputou no Campeonato Brasileiro e assim como em 2020 segue sendo um dos pilares do sistema defensivo alvinegro

Destaque do Ceará em aspectos defensivos na atual temporada, Fernando Sobral é o jogador com mais retomadas de bola (desarmes e interceptações) entre todos os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro.

Das 29 rodadas que o Vovô disputou no Brasileirão, o volante esteve em campo em 28 partidas — ficou de fora apenas da estreia do Alvinegro diante do Grêmio-RS, poupado pelo ex-treinador Guto Ferreira. Neste recorte de jogos, Sobral efetuou 87 desarmes e 25 interceptações, totalizando 102 retomadas de bola, segundo o portal Footstats.

Sobre o assunto Jael e Vina prometem sortear camisas do Ceará a cada dez mil torcedores no Castelão

"O que fizemos foi inspirar as pessoas", diz Tiago Nunes sobre vitória do Ceará

Atacante do Ceará, Erick está entre os jogadores com mais dribles do futebol mundial

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O número do atleta alvinegro é expressivo. O segundo colocado do ranking, por exemplo, o lateral-direito João Lucas, do Cuiabá-MT, soma 85 retomadas de bola, seguido de Éderson, do Fortaleza, com 84, o que coloca o camisa 8 com 16,6% de desarmes e interceptações a mais do que o vice-líder.

Em 2020, Fernando Sobral também esteve entre os principais ladrões de bola da Série A. O volante foi o líder de desarmes entre todos os jogadores da competição até a 34º rodada, com 98 bolas roubadas. Posteriormente, foi ultrapassado pelo lateral-direito Aderlan, do RB Bragantino, terminando o campeonato como o segundo no quesito.



Tags