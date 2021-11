Ceará pode igualar sua segunda melhor campanha como mandante na Série A neste domingo

Restando quatro jogos em casa até o fim do Brasileirão, o Ceará está a uma vitória de igualar sua segunda melhor pontuação como mandante na Série A. Se vencer o Cuiabá-MT, o Alvinegro atinge os 30 pontos em seus domínios, mesma marca que atingiu em 2019.

A melhor campanha em casa do Alvinegro de Porangabuçu foi em 2010, com 36 pontos. Para igualar essa campanha, o Ceará precisa vencer três dos últimos quatro jogos em casa, e pode ultrapassar com três vitórias e um empate, o que necessitaria de um aproveitamento de 83,3%.

Sobre o assunto Quinto melhor mandante da Série A, Ceará volta a vencer diante de sua torcida

Após vitória, Ceará retoma treinos na terça-feira de olho no Cuiabá; veja desfalques

CBF define arbitragem para Ceará x Cuiabá pelo Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hoje, o aproveitamento do Ceará em casa é de 60%, e seria necessário uma crescente na reta final para atingir a marca. Os últimos jogos em seus domínios na Série A de 2021 são contra Cuiabá-MT, Sport-PE, Corinthians-SP e América-MG.

Para ultrapassar os 30 pontos da segunda melhor campanha como mandante, o Ceará precisa de uma vitória e um empate, ou quatro empates, um aproveitamento de 33,3%.

Ceará e Cuiabá se enfrentam no próximo domingo, às 20h30min, na Arena Castelão. A partida é válida pela 30ª rodada do Brasileirão e é um confronto direto pela parte de cima da tabela.

Tags