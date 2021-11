Atacante do Ceará, Erick está entre os jogadores com mais dribles do futebol mundial

O ranking foi divulgado pelo Observatório do Futebol CIES em parceria com a plataforma InStat e listou os atletas com mais dribles da atual temporada. O atleta alvinegro figura na quarta colocação

Um levantamento realizado pelo Observatório do Futebol CIES, em parceria com a plataforma InStat, ranqueou os jogadores com mais dribles do futebol mundial e o atacante Erick, do Ceará, aparece na quarta colocação, atrás de Adama Traoré (1º), do Wolverhampton (ENG), Nahuel Luján (2º), do Universidad de Chile (CHI) e Chidera Ejuke (3º), do CSKA Moskva (RUS).

Para desenvolver a lista, foram considerados apenas atletas que efetuaram ao menos 40 dribles na atual temporada. A colocação dos jogadores refere-se às maiores taxas de dribles para cada 100 minutos de jogo. Neste recorte, Erick possui uma média de 8,32 dribles, enquanto Traoré, líder do ranking, tem 11,24.

Quando o critério é dribles bem-sucedidos, Erick sobe uma posição e passa a ser o terceiro no quesito. Ao todo, o camisa 97 tem 78% de acerto nas tentativas, ficando atrás somente de Manor Solomon (1º), do Shakhtar Donetsk (UCR), com 80,6%, e de Adama Traoré (2º), com 78,9%.

Neste ano, o atacante alvinegro atuou em 33 jogos, 19 deles pelo Náutico-PE, e 14 pelo Vovô, todos na Série A. Erick, inclusive, tem se tornado peça importante para a equipe comandada pelo treinador Tiago Nunes. Nas últimas cinco partidas, o atleta de 23 anos foi titular em todas.



