Robinson será candidato à reeleição no Ceará, e oposição deverá lançar chapa, diz jornalista

Com eleição marcada para 16 de novembro, atual presidente do Vovô tentará novo mandato e grupos de oposição encabeçados por Edgar Rizzi e Paulo Vasconcelos tentam unir forças

Marcada para o dia 16 de novembro, a eleição para a presidência do Ceará movimenta os bastidores em Porangabuçu. O atual mandatário Robinson de Castro decidiu concorrer novamente ao mandato para o próximo triênio e a oposição se articula para lançar chapa e disputar o pleito. A informação foi divulgada pelo jornalista Sérgio Ponte no programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 29.

À frente da gestão do Alvinegro desde o final de 2015, Robinson tentará a reeleição e terá como vices Humberto Aragão e Carlos Moraes. Aragão substitui Raimundo Pinheiro, atual 1º vice-presidente, e não agradou a todos os conselheiros que apoiam a atual gestão, de acordo com Sérgio Ponte.

"Robinson de Castro decidiu ser, de novo, candidato a presidente, só que um dos vices será outro: Humberto Aragão, e permanecendo na 2ª vice o Carlos Moraes, que é filho do ex-presidente Franzé Moraes. O que está pegando é o descontentamento de muitos conselheiros com a entrada de Aragão nessa chapa, contumaz inimigo do atual presidente do Conselho Deliberativo. Muita gente não escolheu a opção do Robinson de Castro. Ele é favorito nessa eleição, como foi nas outras. Tem, evidentemente, conselheiros descontentes com ele, mas a maioria que integra o Conselho Deliberativo o apoia. Robinson é respaldado com a gestão administrativa primorosa, embora, na gestão do futebol, tenha cometido falhas, erros, que, aliás, é comum a qualquer cidadão, mas muita gente pretendia renovação, pelo menos nas vices-presidências", disse o jornalista.

Nas urnas, o atual presidente deverá ter adversário de ao menos um grupo de oposição. Sérgio Ponte revelou que três nomes despontam como candidatos - o empresário Edgar Rizzi e o médico Paulo Vasconcelos, por exemplo - e as chapas se movimentam para tentar unir forças e não dividir os votos na eleição.

"Mas onde é que o caldo entorna? Exatamente na oposição. Eu estou tomando conhecimento que três grupos oposicionistas se articulam para lançar chapas, uma das quais teria ou terá como presidente Edgar Rizzi, que ninguém da velha guarda do Ceará conhece. Mas eu soube que ele é candidato, tem dinheiro e muitas ideias para revolucionar o futebol cearense. O outro candidato é o médico Paulo Vasconcelos, que, aliás, sempre se firma como oposicionista ao Robinson de Castro. E o terceiro membro oposicionista é do Airton, um membro do Conselho há muito tempo. Estão tentando unir todos esses grupos em um só para disputar a eleição, porque se dividir a oposição, o Robinson vai ganhar fácil. O prazo de inscrição amanhã (sábado) à tarde, 15 dias antes da eleição", finalizou o jornalista.

