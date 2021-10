CBF altera data e horário do jogo Ceará x Cuiabá pela Série A

A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou, na última segunda-feira, 25, alterações em data e horário do jogo Ceará x Cuiabá, pela 30ª rodada da Série A, na Arena Castelão, para respeitar intervalo entre partidas do Dourado e atender à emissora detentora dos direitos de transmissão.

O duelo entre Vovô e o time do Mato Grosso estava marcado para o dia 6 de novembro, sábado, às 17 horas. Com a mudança, o confronto passou para o dia 7, domingo, às 20h30min. A definição atende também à grade da televisão.

Com o detalhamento da tabela das rodadas 31 a 34 do Brasileirão, o Cuiabá-MT enfrentará a Chapecoense-SC às 21 horas do dia 4, o que forçou a CBF a mexer na data do jogo contra o Alvinegro para respeitar o intervalo regulamento entre uma partida e outra.

No embate do primeiro turno, no dia 11 de julho, Ceará e Cuiabá-MT empataram em 2 a 2 na Arena Pantanal. Atualmente, o Vovô é o 14º colocado, com 32 pontos, e o Dourado está na 11ª posição, com 35 pontos.

