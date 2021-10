Bruno Pacheco completa 100 jogos pelo Ceará; confira os números do jogador

No Vovô desde 2020, o lateral-esquerdo completou a marca de três dígitos no confronto diante do Juventude, no último sábado, 23, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A

Titular absoluto do Ceará desde que chegou ao clube, em 2020, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco completou 100 jogos vestindo a camisa do Vovô no empate contra o Juventude-RS, no último sábado, 23, em duelo válido pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Na temporada passada, o camisa 6 foi peça importante na conquista do título da Copa do Nordeste, na campanha do Vovô até as quartas de final da Copa do Brasil e também durante o Brasileirão, onde o clube alvinegro conquistou sua melhor colocação na era dos pontos corridos (11º) e garantiu vaga para a Copa Sul-Americana. Ao todo, foram 57 jogos em 2020, com cinco assistências.

Neste ano, o lateral segue mantendo sua regularidade dentro de campo. O atleta atuou em 43 jogos pelo Ceará, sendo cinco na Sul-Americana, 10 na Copa do Nordeste, duas no Campeonato Cearense, duas na Copa do Brasil e 24 partidas pelo Brasileirão. Entre os jogadores do Vovô, Bruno Pacheco se destaca em aspectos como passes certos, interceptações, desarmes e lançamentos, figurando entre os três primeiros de cada índice.



