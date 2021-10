"Não temos tempo para lamentar", diz Jael após empate entre Ceará e Juventude

Vovô e Jaconero empataram sem gols na tarde deste sábado, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série A

Após o empate por 0 a 0 entre Ceará e Juventude-RS, na tarde deste sábado, 23, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o atacante Jael, que entrou no segundo tempo no lugar de Cléber, falou na saída de campo sobre o resultado do confronto.

“Sabíamos da importância que era vir aqui e conseguir os três pontos. Agora é procurar ver o que fizemos de positivo, o que erramos, e procurar acertar. O Campeonato Brasileiro é uma competição que não tem tempo pra gente lamentar.”

Com o resultado, o Vovô permanece na 14º colocação, com 32 pontos, e segue sem vencer fora de casa. Na próxima rodada, o Alvinegro viaja para Salvador (BA), onde irá enfrentar o Bahia, na quarta-feira, 27, em jogo atrasado, válido pela 23ª rodada, às 19 horas, na Arena Fonte Nova.

