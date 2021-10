Tiago Nunes associa baixo desempenho diante do Juventude à maratona de jogos

O Ceará não conseguiu apresentar um bom futebol e oscilou bastante no empate por 0 a 0 diante do Juventude, nesta sábado, 23, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 28ª rodada. Após o jogo, o treinador Tiago Nunes explicou a utilização de três volantes entre os onze iniciais e associou o baixo desempenho da equipe à maratona de jogos que o Alvinegro vem enfrentando no mês de outubro.

Sem Vina, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Tiago Nunes optou por escalar uma trinca de volantes no meio campo formada por Fabinho, Marlon e Fernando Sobral, sem um meia de ofício, com Lima, Cléber e Erick na linha de ataque. Com esta formação, utilizada durante todo o primeiro tempo, o Vovô foi ineficaz e não conseguiu finalizar nenhuma vez em direção ao gol.

“A ideia era ter um pouco mais de consistência no meio-campo, mais jogadores com potencial de marcação, tentando buscar um pouco mais o contra-ataque, um jogo de mais velocidade nas transições, mas o adversário nos superou no primeiro tempo. No segundo tempo, com as mudanças, colocamos jogadores mais frescos, para ficar mais tempo com a bola, não ficar apenas se defendendo. Tivemos um segundo tempo mais equilibrado que o primeiro, lógico que distante do que já apresentamos em outros jogos.”

Com uma apresentação abaixo das expectativas diante do Juventude, o treinador ressaltou que o Vovô está passando por uma maratona de jogos no mês de outubro — seis embates no intervalo de 17 dias — e associou a oscilação de desempenho ao desgaste que a sequência de partidas têm causado.

“Com menos de 72 horas jogamos na capital do Ceará e atravessamos o Brasil para jogar no extremo sul, com uma logística difícil. O Ceará está sendo extremamente prejudicado nesse contexto das recuperações e atrasos de jogos. A equipe do Juventude estava fresca fisicamente, se prepararam a semana toda para este jogo. Poderíamos ter apresentado um melhor futebol sim, mas tivemos fatores que atrapalharam nosso desenvolvimento e o nosso melhor futebol.”



