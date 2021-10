Ceará inicia venda de ingressos para o jogo contra o Palmeiras pela Série A

Os valores da entrada variam entre R$ 80 e R$ 220 a depender do setor do estádio. O duelo contra a equipe paulista é um jogo atrasado do primeiro turno, válido pela 19ª rodada, e acontece nesta quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão

Após a abertura dos check-ins para os sócios-torcedores dos planos Vovô de Ouro, Mais Querido e Campeão da Popularidade, o Ceará anunciou nesta segunda-feira, 18, o início das vendas de ingressos para o confronto contra o Palmeiras-SP, que acontece quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os valores variam entre R$ 80 e R$ 220.

É importante lembrar que o check-in só poderá ser feito por torcedores com a vacinação completa contra a Covid-19 e com certificado do ConectSUS. O requisito também vale para a compra de ingresso.

Conforme anunciado pelo Vovô, o fechamento dos check-ins e venda de ingressos acontece na quarta-feira, 20, às 11 horas, ou até acabarem as vagas. Assim como no duelo diante do RB Bragantino-SP, no último domingo, 17, a capacidade será de 30%. Desta forma, o clube alvinegro poderá receber até 18.985 torcedores no Gigante da Boa Vista.

Confira os valores dos ingressos:

Inferior Central: R$ 150,00 ( Inteira ) / R$ 75,00 (meia) Portão I, K

Superior Central: R$ 120,00 ( Inteira ) / R$ 60,00 (meia) Portões J e L

Superior Norte: R$ 100,00 ( Inteira ) / R$ 50,00 (meia) Portão N/Portão P

Inferior Norte | R$ 80,00 ( Inteira ) / R$ 40,00 (meia) - Portão M/Portão Q

Inferior Sul: | R$ 80,00 ( Inteira ) / R$ 40,00 (meia) - Portão E

Premium: R$ 220,00 ( Inteira ) / R$ R$ 110,00 (meia) - A1 e A2



