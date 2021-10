Ceará abre check-in para o jogo contra o Palmeiras pela Série A

O Ceará abriu nesta segunda-feira, 11, o check-in para sócios-torcedores para a partida contra o Palmeiras-SP na Arena Castelão. O confronto - que é uma partida atrasada do primeiro turno da Série A - está marcado para acontecer quarta-feira, 20, às 19 horas, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O processo de abertura do check-in voltado para o sócio-torcedor segue hierarquia de acordo com o programa de fidelidade do clube. Às 10 horas, o Ceará iniciou o cronograma com os contemplados pelo plano Vovô de Ouro, que dá acesso a todos os setores do estádio, exceto o camarote.

A partir das 12 horas, os sócios que pagam o plano O Mais Querido poderão confirmar presença nos locais norte, sul, central ou especial. Por último, às 14 horas, o Campeão da Popularidade, que dá acesso aos setores norte, sul e central superior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará volta aos treinos na terça-feira com foco no Palmeiras; veja desfalques

Ceará de Tiago Nunes finaliza mais do que o de Guto Ferreira no Brasileirão

Após quase 80 dias, Ceará volta a marcar dois gols em um mesmo jogo da Série A

Conforme anunciado pelo Vovô, o fechamento dos check-ins será simultâneo para todos os planos e acontece na quarta-feira, 20, às 11 horas, ou até acabarem as vagas. Assim como no duelo diante do RB Bragantino-SP, no último domingo, 17, a capacidade será de 30%. Desta forma, o clube alvinegro poderá receber até 18.985 torcedores no Gigante da Boa Vista.

O check-in só poderá ser feito por torcedores com a vacinação completa contra a COVID-19. Para comprovar sua situação vacinal, é necessário cadastrar o certificado emitido pelo sistema ConecteSUS no painel do Sócio Vozão.

O Ceará ainda irá anunciar informações de check-in para os planos Time do Povo, Consulado Alvinegro e venda de ingressos para o duelo.

Tags