Ceará de Tiago Nunes finaliza mais do que o de Guto Ferreira no Brasileirão

No comando do Alvinegro há sete partidas, Tiago já tem as duas melhores marcas do time no Brasileirão e uma média melhor em remates do que tinha a equipe treinada pelo Guto

Desde a chegada do treinador Tiago Nunes, o Ceará tem mostrado uma postura mais ofensiva do que o que era treinado por Guto Ferreira. Apesar de o número de gols marcados ainda ser considerado baixo, o time cresceu no quesito finalizações, segundo as estatísticas do SofaScore.

Levando em conta os números da Série A com Guto Ferreira, em 18 jogos, o Ceará tinha uma média de 12,83 finalizações por partida. Os jogos em que o Ceará mais finalizou com ele foi contra Athletico Paranaense e Cuiabá, com 21 e 20 conclusões a gol, respectivamente. Em cinco oportunidades, o Alvinegro não passou dos dois dígitos em remates — contra Santos, Atlético-MG, Red Bull Bragantino, Fluminense e América-MG.

Já Tiago Nunes, em sete partidas, está com média de 14,85 finalizações por jogo. Foram com ele as duas melhores marcas em remates do Ceará no Brasileirão, com 24 e 23, contra Chapecoense e Red Bull Bragantino, respectivamente. O treinador só não atingiu os dois dígitos em conclusões no gol contra o Grêmio, em sua partida de estreia, com oito

A missão de Tiago agora é converter essas chances criadas em gols, porque nestas sete partidas, o Alvinegro só marcou cinco vezes. O Ceará volta a campo nesta quarta-feira, em jogo atrasado da 19ª rodada, contra o Palmeiras. A partida acontece na Arena Castelão, às 19 horas.

