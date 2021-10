Após quase 80 dias, Ceará volta a marcar dois gols em um mesmo jogo da Série A

No empate em 2 a 2 com o RB Bragantino-SP, Vovô quebra marca que durava desde o Clássico-Rei do dia 1º de agosto e anota mais de um tento na mesma partida pela primeira vez com Tiago Nunes

O empate em 2 a 2 com o RB Bragantino-SP, no último domingo, 17, na Arena Castelão, pela 27ª rodada da Série A, representou o fim de uma marca negativa para o Ceará na temporada: após 77 dias, a equipe de Porangabuçu voltou a marcar dois gols em um mesmo jogo da competição - a primeira vez sob comando do técnico Tiago Nunes.

A última vez que o Alvinegro tinha anotado ao menos dois tentos em uma mesma partida havia sido na vitória por 3 a 1 sobre o arquirrival Fortaleza, no dia 1º de agosto, em Clássico-Rei pelo Brasileirão, ainda com Guto Ferreira como treinador. Desde então, foram 11 partidas disputadas e apenas sete gols marcados em quase 80 dias.

Os tentos do confronto contra o Massa Bruta foram anotados por Fabrício Bruno, contra, e Gabriel Lacerda, ambos nos acréscimos. O zagueiro revelado nas categorias de base, inclusive, tornou-se um dos artilheiros do Vovô no Campeonato Brasileiro, ao lado do atacante Rick, com quatro gols cada.

Além do empate com os paulistas e o triunfo sobre o Leão, o Ceará tinha marcado pelo menos dois gols na mesma oportunidade em outros quatro jogos: vitórias sobre Grêmio-RS (3 a 2), Atlético-MG (2 a 1) e Juventude-RS (2 a 0) e igualdade com o Cuiabá-MT (2 a 2). À exceção do jogo contra o Dourado, os outros duelos foram na Arena Castelão.

Com postura mais ofensiva desde a chegada de Tiago Nunes, o escrete preto e branco já apresenta uma média maior de finalização nos últimos sete jogos da Série A em relação às 18 partidas sob a batuta de Guto. O ataque, porém, ainda é o sétimo menos efetivo da competição, com 24 gols em 25 jogos - mesmo número da lanterna Chapecoense-SC, que tem dois jogos a mais.

Em busca de evolução ofensiva, o Vovô volta a campo na próxima quarta-feira, 20, diante do Palmeiras-SP, às 19 horas, no Castelão, em jogo atrasado da 19ª rodada do Brasileirão.

Jogos em que Ceará fez dois ou mais gols na Série A:

Ceará 2x2 RB Bragantino-SP - 17/10



Ceará 3x1 Fortaleza - 01/08



Cuiabá-MT 2x2 Ceará - 11/07



Ceará 2x0 Juventude-RS - 04/07



Ceará 2x1 Atlético-MG - 24/06



Ceará 3x2 Grêmio-RS - 30/05

Com informações do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN

