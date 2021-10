Ceará volta aos treinos na terça-feira com foco no Palmeiras; veja desfalques

Depois de empatar com o RB Bragantino-SP, o Ceará folga nesta segunda-feira, 18, e retoma as atividades na tarde de terça-feira, 19, no estádio Carlos de Alencar Pinto, de olho no confronto contra o Palmeiras-SP, em jogo atrasado da Série A. Com outro paulista pela frente, a equipe de Porangabuçu não poderá contar com o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, suspenso.

Na noite do último domingo, 17, na Arena Castelão, o Alvinegro saiu atrás do placar, mas reagiu nos acréscimos e conseguiu arrancar o 2 a 2 com o Massa Bruta, pela 27ª rodada do Brasileirão. A segunda-feira será de repouso para o elenco e o único trabalho antes do próximo compromisso será às 15h30min de terça, no Vovozão.

Titular absoluto do time, Bruno Pacheco completou a série de três cartões amarelos e não poderá ir a campo diante do Verdão. O substituto do camisa 6 deverá ser Kelvyn. Na lateral direita, Gabriel Dias está em fase final de recuperação de lesão no joelho e pode voltar a ser opção na disputa por posição com Igor.

Além de Pacheco, o Vovô ainda tem outras três baixas por lesão: o lateral-direito Buiú segue em período de recuperação após cirurgia, o atacante Jacaré está em transição e o também atacante Wendson faz tratamento de lesão no nervo fibular da perna esquerda.

Adiado em razão da convocação de jogadores da equipe paulista para a seleção brasileira, o embate entre Ceará e Palmeiras-SP será na próxima quarta-feira, 20, às 19 horas, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro - a última do primeiro turno.

O time de Tiago Nunes ocupa a 13ª posição, com 31 pontos, enquanto a equipe de Abel Ferreira está na quarta colocação, com 43 pontos.

