Escalação: como Ceará e Bragantino vão a campo pelo Brasileirão

Ceará e Bragantino se enfrentam neste domingo, às 18h15min, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Castelão. Com o apoio do torcedor, o Alvinegro busca a vitória a qualquer custo para subir na tabela e se distanciar do Z4 - a diferença atual do Vovô para a zona é de apenas dois pontos. O Massa Bruta também almeja o triunfo para se manter firme no G-4 da competição.

Escalações

Ceará

4-2-3-1: Richard; Igor, Messias, Lacerda e Bruno Pacheco; Marlon e Fernando Sobral; Erick, Vina e Mendoza; Cléber.

Bragantino

4-3-3: Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Natan e Luan Cândido; Jadsom, Emi Martínez e Pedrinho; Helinho, Hurtado e Cuello.

