Apesar do jejum de gols, Vina é o jogador do Ceará com mais finalizações na Série A

Principal destaque do Ceará na temporada 2020, o meia Vina não conseguiu repetir o desempenho nas competições deste ano e viu a média de gols cair. Apesar disso, mesmo sem balançar as redes há quase dois meses, o camisa 29 é o jogador alvinegro com maior número de finalizações na atual edição da Série A, de acordo com o FootStats, e tenta quebrar o jejum.

Segundo a plataforma de estatísticas, o armador disputou 43 chutes a gol em 22 jogos disputados, o que rende média de 1,96. Foram 14 arremates certos e 29 errados. O paranaense de 30 anos anotou dois gols na competição: na derrota por 3 a 1 para o Santos-SP, em 6 de junho, e no empate em 1 a 1 com o Flamengo-RJ, no dia 22 de agosto.

Vina é seguido de perto por outros dois jogadores do setor ofensivo do Vovô no quesito: o meia-atacante Lima soma 38 finalizações em 21 partidas - média de 1,81 -, enquanto o centroavante Cléber arriscou 29 vezes em 18 confrontos - média de 1,61.

O artilheiro da equipe de Porangabuçu no Brasileirão é o atacante Rick, com quatro bolas nas redes, seguido pelo zagueiro Gabriel Lacerda, que anotou três tentos. Líderes em finalizações, Vina, Lima e Cléber fizeram dois gols cada. O Alvinegro tem o quinto pior ataque da elite nacional, com 22 gols em 24 jogos.

Na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos, o Ceará volta a campo diante do RB Bragantino-SP no próximo domingo, 17, às 18h15min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada.

