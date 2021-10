Terceiro melhor mandante do Brasileirão, Ceará mede forças contra o Red Bull Bragantino

11:58 | Out. 15, 2021

Dono do terceiro melhor aproveitamento como mandante do Brasileirão, o Ceará recebe, neste domingo, 17, o segundo melhor visitante do campeonato, o Red Bull Bragantino-SP. O time alvinegro quer confirmar a boa campanha em casa e defender a invencibilidade de 10 jogos na Arena Castelão.

Nas últimas 10 partidas em casa, o Ceará conquistou cinco vitórias e cinco empates. Com 63,89% de aproveitamento na Arena Castelão, o Alvinegro conquistou 23 pontos — dos 30 que tem no campeonato — em seus domínios, contrastando com a sequência como visitante, em que o time ainda não conseguiu vencer.

Já o Red Bull Bragantino somou mais pontos fora do que em casa e tem o segundo melhor aproveitamento como visitante do campeonato. Em 12 jogos longe do estádio Nabi Abi Chedid, o Massa Bruta venceu sete, empatou três e perdeu apenas duas.

O confronto também marca um poderoso ataque como visitante contra uma consistente defesa em casa. O Red Bull Bragantino tem 72,4% dos gols marcados no Brasileirão como visitante, tendo balançado as redes em 21 oportunidades — segundo melhor aproveitamento do campeonato — enquanto o Ceará é a segunda equipe que menos sofreu gols em casa, oito.

Décimo quarto colocado na tabela, o Ceará recebe o Red Bull Bragantino, 4º, na Arena Castelão no próximo domingo, 17, às 18h15min.

