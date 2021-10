Confira arbitragem dos jogos de Fortaleza e Ceará na 27ª rodada do Brasileirão

Zandick Gondim Alves Júnior apitará duelo do Tricolor contra a Chapecoense-SC, enquanto Wagner do Nascimento Magalhães comandará confronto do Vovô diante do RB Bragantino-SP

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (FCF) definiu a escala de árbitros para os jogos da 27ª rodada da Série A. O potiguar Zandick Gondim Alves Júnior apitará Chapecoense-SC x Fortaleza, enquanto o carioca Wagner do Nascimento Magalhães comandará Ceará x RB Bragantino-SP.

O Tricolor visita o Verdão do Oeste no próximo sábado, 16, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó. Zandick será auxiliado pelos conterrâneos Vinicius Melo de Lima e Flavio Gomes Barroca. O árbitro de vídeo será Pablo Ramon Goncalves Pinheiro, também do Rio Grande do Norte.

Já o Vovô recebe o Massa Bruta no domingo, 17, a partir das 18h15min, na Arena Castelão. Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha, ambos do Rio de Janeiro, serão os auxiliares de Wagner. O VAR ficará sob responsabilidade de Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

O Leão do Pici é o terceiro colocado do Brasileirão, com 42 pontos, enquanto o Alvinegro ocupa a 14ª posição, com 30 pontos.

Escala de arbitragem da 27ª rodada da Série A:

Chapecoense-SC x Fortaleza

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior/RN

Assistentes: Vinicius Melo de Lima/RN e Flavio Gomes Barroca/RN

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro/RN

Ceará x RB Bragantino-SP

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa/RJ e Thiago Henrique Neto Correa Farinha/RJ

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda/RJ

