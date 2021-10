Ceará chega ao 12º empate na Série A e soma 8 pontos dos últimos 30 disputados

Com 26,6% de aproveitamento nas últimas 10 rodadas, o Vovô é a terceira equipe com mais empates no Brasileirão, atrás somente de Cuiabá-MT e São Paulo

Pela 12ª vez no Campeonato Brasileiro o Ceará terminou uma partida com o placar igual ao do adversário. Nesta quinta-feira, 14, o Vovô empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbi, e se firmou entre os clubes com mais empates na Série A, atrás somente do Cuiabá-MT e do próprio Tricolor Paulista, ambos com 13.

Nas últimas dez rodadas — quatro delas ainda sob o comando do ex-treinador Guto Ferreira —, o Alvinegro conquistou apenas uma vitória, diante do lanterna da competição, a Chapecoense-SC. Nos nove confrontos restantes, o Ceará empatou cinco vezes e foi derrotado em quatro ocasiões, totalizando 26,6% de aproveitamento. Dos 30 pontos disputados, a equipe comandada por Tiago Nunes conquistou apenas oito.

Sobre o assunto Ceará empata em 1 a 1 com o São Paulo pela Série A

Na 14ª colocação com 30 pontos, o Vovô ainda tem dois jogos a cumprir do primeiro turno, diante do Palmeiras-SP e do Bahia, que deveriam ter acontecido em setembro, mas foram remarcados para outubro. Atualmente, três pontos separam o Alvinegro do Fluminense-RJ, primeiro clube a compor o G-9, mas os mesmos três pontos também separam o Ceará do Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento.

Na próxima rodada, o Alvinegro irá enfrentar o RB Bragantino-SP. O confronto acontece no domingo, 17, às 18h15min, na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Brasileirão. Atuando em casa, o Vovô faz boa campanha e está entre os melhores mandantes do torneio, com 23 pontos conquistados e 63,89% de aproveitamento.



