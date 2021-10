Ceará empata em 1 a 1 com o São Paulo pela Série A

O gol do Vovô foi marcado pelo volante Fabinho, enquanto Carelli marcou para o Tricolor Paulista. Com o resultado, o Alvinegro chega aos 30 pontos, permanece na 14ª colocação e segue sem vencer como visitante

O Ceará empatou por 1 a 1 com o São Paulo na noite desta quinta-feira, 14, no Morumbi, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, e segue sem vencer como visitante na competição. O Vovô saiu na frente com gol marcado pelo volante Fabinho, ainda no primeiro tempo, mas Calleri empatou na etapa final para o Tricolor Paulista.

Com o resultado, o Alvinegro chega aos 30 pontos e permanece na 14ª colocação, a três pontos do Fluminense-RJ, primeiro clube a compor o G-9, mas com os mesmos três pontos do Bahia, primeiro time da zona de rebaixamento. O São Paulo chegou aos 31 e também segue na mesma posição em relação ao início da rodada, 13º lugar.

Na próxima rodada, o Vovô enfrenta o RB Bragantino-SP, no domingo, 17, às 18h15min, na Arena Castelão. Já o Tricolor Paulista terá o clássico diante do Corinthians, na segunda-feira, 18, às 20 horas, no Morumbi.

O jogo

O Ceará entrou em campo recheado de mudanças. O zagueiro Gabriel Lacerda assumiu a posição de Luiz Otávio. Fernando Sobral, titular absoluto durante toda a temporada, deu lugar para Fabinho. Na linha de ataque, Mendoza ganhou uma chance entre os onze iniciais. Do lado Tricolor, a novidade foi na beira do campo. Rogério Ceni, contratado para substituir Hernán Crespo, fez sua reestreia como treinador do clube paulista.

O Tricolor Paulista, com apoio dos torcedores no Morumbi, passou boa parte do primeiro tempo pressionando o Vovô. Apesar do volume de chances criadas, o São Paulo não conseguiu ser eficiente nas finalizações. O Ceará, por outro lado, entrou em campo com uma postura mais reativa, explorando os contra-ataques e as bolas paradas.

Diferente do São Paulo, o Alvinegro foi eficaz ofensivamente e saiu vencedor da primeira etapa. Aos 22 minutos, Vina cobrou falta, a zaga tricolor afastou mal e a bola sobrou para Fabinho na entrada da área, que pegou de primeira e abriu o placar. A finalização foi no ângulo do goleiro Volpi, sem chances de defesa.

Atrás no marcador, a equipe de Rogério Ceni se tornou ainda mais ofensivo. O Ceará, desorganizado defensivamente, cedia muito espaço para o adversário. A partir dos 25 minutos, o São Paulo teve uma sucessão de oportunidades para empatar o placar, mas esbarrou na falta de pontaria.

Mesmo com dificuldades, o Alvinegro quase foi para o vestiário com dois gols de vantagem. Aos 51 minutos, Vina avançou pela direita e cruzou na cabeça de Cléber, que testou com força. Volpi, em cima da linha, fez bela defesa. A bola ainda tocou duas vezes na trave.

O Ceará voltou para a etapa final com uma mudança: a entrada de Luiz Otávio — que segundo o boletim médico do clube estava com dores musculares — no lugar de Messias. Foi através de uma falha do zagueiro, inclusive, que o São Paulo empatou o jogo, logo aos seis minutos, com Calleri.

Com a igualdade no placar e a necessidade da vitória para ambas equipes, o jogo se tornou mais aberto, com boas chances de gol tanto para o Ceará como para o São Paulo. Os dois goleiros tiveram atuações de destaque, com importantes defesas.

A partir dos 20 minutos, após a entrada de Erick no lugar de Mendoza, o Ceará melhorou seu desempenho ofensivo e passou a ter o domínio da partida, figurando com mais intensidade no campo de defesa do Tricolor.



Apesar da evolução do Vovô no confronto, a equipe comandada por Tiago Nunes não conseguiu superar a noite inspirada de Volpi. O placar terminou inalterado na etapa final.

