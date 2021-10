Pelo São Paulo, Ceni reencontra Ceará, contra quem tem retrospecto negativo na Série A

Treinador fará reestreia no comando do Tricolor Paulista na partida contra o Alvinegro no Morumbi, marcada para esta quinta-feira, 14.

Após demitir Hernán Crespo na tarde desta quarta-feira, 13, o São Paulo agiu rápido e anunciou o retorno de Rogério Ceni ao comando da equipe. O treinador fará sua reestreia pelo Tricolor Paulista nesta quinta-feira, 14, diante do Ceará, contra quem tem retrospecto negativo como técnico em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro.

Considerando apenas partidas da competição, Ceni soma uma vitória, um empate e três derrotas em cinco jogos contra o Alvinegro de Porangabuçu. Na última vez que enfrentou o Vovô, o treinador estava no comando do Flamengo. Na ocasião, o Vovô venceu o rubro-negro carioca por 2 a 0, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O único triunfo foi em 2019, quando o Fortaleza venceu o Clássico-Rei disputado no segundo turno do campeonato por 1 a 0, com gol marcado por Wellington Paulista.

No retrospecto geral, no entanto, os números do confronto entre Ceni e o Ceará são equilibrados. Em 18 jogos, foram seis vitórias do treinador contra sete triunfos do Alvinegro. Houve, ainda, cinco empates.



Confira o histórico de confrontos entre Ceará x Rogério Ceni:

Flamengo 0 x 2 Ceará (Série A 2020)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (Cearense 2020)

Ceará 1 x 2 Fortaleza (Cearense 2020)

Ceará 1 x 0 Fortaleza (Série A 2020)

Fortaleza 0 x 1 Ceará (Nordestão 2020)

Ceará 1 x 2 Fortaleza (Cearense 2020)

Fortaleza 1 x 1 Ceará (Nordestão 2020)

Fortaleza 1 x 0 Ceará (Série A 2019)

Ceará 0 x 0 Cruzeiro (Série A 2019)

Ceará 2 x 1 Fortaleza (Série A 2019)

Ceará 0 x 1 Fortaleza (Cearense 2019)

Fortaleza 2 x 0 Ceará (Cearense 2019)

Ceará 1 x 1 Fortaleza (Nordestão 2019)

Fortaleza 0 x 0 Ceará (Cearense 2019)



Fortaleza 1 x 2 Ceará (Cearense 2018)



Ceará 2 x 1 Fortaleza (Cearense 2018)



Fortaleza 1 x 1 Ceará (Cearense 2018)



Fortaleza 0 x 2 Ceará (Cearense 2018)

