Torcedores compartilham a felicidade de reencontrar o Ceará no Castelão após 573 dias

As arquibancadas da Arena Castelão estarão em preto-e-branco nesta quarta-feira, 6. Os torcedores do Ceará irão retornar ao estádio após 573 dias para acompanhar e apoiar o Vovô no confronto diante do Internacional-SC, às 19 horas, válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A última vez que torcida e time estiveram juntos no Gigante da Boa Vista foi no triunfo por 1 a 0 contra o Vitória-BA, pela terceira fase da Copa do Brasil, em 2020. Na ocasião, 17.264 torcedores estiveram presentes na partida.

Mais de um ano e meio depois, Caio Luís, sócio-torcedor do Ceará desde 2010, poderá voltar a acompanhar um jogo de perto do Alvinegro. O torcedor garantiu o seu lugar nas arquibancadas e não escondeu o sentimento de alegria pelo retorno do público.

"Sentimento de muita felicidade, expectativa e um pouco de curiosidade de como vamos reagir nessa volta gradativa. Espero que a torcida se divirta, mas com responsabilidade, tudo que não queremos é ficar novamente sem acompanhar o Vozão de perto."

Thomas Yuri, assim como Caio Luís, também estará torcendo pelo Vovô na noite desta quarta-feira, 6. Acostumado a frequentar os jogos de forma presencial desde sua infância, o médico relembrou o que sentiu durante os meses longe do estádio.

"A ansiedade é grande, desde pequeno me acostumei a ir aos jogos, cheguei a passar quase 10 anos sem perder nenhum jogo na capital, então, quando veio a pandemia, fiquei bastante apreensivo, não somente pela falta de jogos, mas por tudo que vivenciamos, e que, de certa forma, ainda passamos."

Com 10% da capacidade liberada, o Ceará colocou 6.389 pessoas ingressos à disposição, todos destinados à sócios-torcedores do clube, que deverão fazer check-in para confirmar presença. Para isso, é necessário carregar a carteira digital de vacinação, obtida via aplicativo ConecteSUS, na plataforma digital do programa de sócios.

"O check-in foi tranquilo, com o certificado de vacinação já cadastrado no ambiente do sócio, no dia e hora marcados para abertura do sistema para cada plano, foi só acessar o sistema e confirmar a presença, perdi menos de 20 segundos no processo", explicou Caio.

O foco principal dos torcedores, claro, será a partida entre Ceará e Internacional-SC. Para Caio Luís, a expectativa por uma boa apresentação da equipe comandada por Tiago Nunes é alta, mas prega cautela e acredita que será um jogo equilibrado.

"Todo torcedor espera sempre algo melhor na próxima partida independente do último resultado, contra o Inter, o Ceará precisa ser inteligente e aproveitar mais as chances que tiver. Acredito em um jogo equilibrado, mas com esperança de vitória pro Alvinegro. Nessa volta ao estádio a torcida vai ser essencial, mas precisar ter paciência, são muitos sentimentos nesse retorno, a cobrança vai ser maior por conta da temporada instável, precisamos de inteligência para saber a hora de cobrar e apoiar."

Thomas também não escondeu sua ansiedade para o confronto. O torcedor alvinegro ressaltou a evolução gradativa que o Ceará vem tendo na competição desde a chegada do novo treinador e espera que o público possa ser o 12º jogador do time.

“Será uma partida bastante difícil, contra um grande adversário, assim como na maioria das partidas da Série A. O time parece estar evoluindo de padrão de jogo, embora lentamente, pois ficou preso durante bastante tempo num esquema tático que não funcionava mais, entretanto, nesse momento, estaremos com nosso 12º jogador, a nossa torcida que sempre foi o maior ativo e impulsionador do clube; a expectativa é imensa. Espero que não haja, como aconteceu no jogo do rival, vaias e xingamentos, afinal é um reencontro bastante esperado, um momento único.”



