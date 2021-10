Mendoza e Oliveira podem ser opção no duelo contra o Inter; confira os lesionados e pendurados

O atacante Mendoza e o volante Oliveira podem ser opção para a partida do Ceará desta quarta, 6, contra o Internacional, em jogo válido pela 24ª rodada do Brasileirão. Os dois treinaram com o elenco e devem estar a disposição do técnico Tiago Nunes na partida que marca o reencontro do time com a torcida. O goleiro Richard não treinou ontem e é dúvida para a partida.

Sobre o assunto Ceará tem retorno de zagueiro Messias para enfrentar o Internacional

"Será um grande jogo", diz Messias sobre a partida contra o Internacional

Com retorno do público, Ceará enfrenta o Internacional pela Série A visando o G-6

O colombiano tratava uma lesão traumática no joelho e não jogava desde a partida contra o Grêmio, no dia 12 de agosto, na estreia do Tiago Nunes no comando Alvinegro. Enquanto o volante se recuperava de um tratamento após sentir a púbis e estava desde o começo de julho longe dos gramados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Richard também é dúvida para a partida. O goleiro sentiu um problema na coxa e não treinou ontem com o elenco. João Ricardo, completamente recuperado de cirurgia na mão, é o favorito para assumir a posição no duelo contra o Colorado.

Wendson e Buiú seguem no departamento médico, enquanto Vitor Jacaré e João Victor passam pelo período de transição.

O Alvinegro terá ainda o retorno do zagueiro Messias, que cumpriu suspensão na partida contra a Chapecoense. Não há suspensões para este jogo, e entre os pendurados, estão os atletas Marlon, Jael e Pedro Naressi.



Ceará x Internacional acontece nesta quarta, 6, às 19 horas, na Arena Castelão.

Tags