Último jogo do Ceará com torcida tinha 15 jogadores que já deixaram o elenco

Após 572 dias longe da torcida, o Ceará volta a receber público no jogo desta quarta-feira, 6, contra o Internacional-RS, pelo Campeonato Brasileiro. Será a primeira experiência de alguns jogadores do atual elenco junto ao torcedor alvinegro na arquibancada, pois o plantel se reformulou bastante desde o último jogo com portões abertos.

No dia 12 de março de 2020, em uma noite chuvosa em Fortaleza, acontecia o último jogo do Ceará com presença de público antes de começarem as restrições por conta da Covid-19. Ceará e Vitória disputaram a partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil e o jogo terminou 1 a 0 para o Alvinegro, com gol de Rafael Sóbis.

Entre os titulares do Ceará naquele jogo — ainda com Enderson Moreira no comando —, apenas quatro jogadores permanecem no elenco: Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Fernando Sobral e Vina. No banco, haviam outros quatro que continuam no time: Fabinho, Willian Oliveira, Lima e Cristiano. A escalação daquele Alvinegro foi a seguinte: Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat e Bruno Pacheco; Ricardinho, Charles, Fernando Sobral e Vina; Leandro Carvalho e Rafael Sóbis.

No banco estavam Diogo Silva, Eduardo Brock, Fabinho, Willian Oliveira, Cristiano, Felipe Silva, Léo Chú, Bergson, Lima, Mateus Gonçalves, Rogério e Rodrigão.

Tirando os oito que permanecem no elenco, outros 14, além do treinador, não têm mais vínculo com o clube — além de Leandro Carvalho, que está emprestado ao Al-Qadisyai, da Arábia Saudita, mas ainda tem contrato com o Ceará. Confira onde estão os personagens daquela partida:

Enderson Moreira: Botafogo-RJ

Fernando Prass: Aposentado

Samuel Xavier: Fluminense-RJ

Tiago Pagnussat: Cerezo Osaka-JAP

Ricardinho: Botafogo-RJ

Charles: Midtjylland-DIN

Leandro Carvalho: Al-Qadisiyah-ARA (emprestado)

Rafael Sóbis: Cruzeiro-MG

Diogo Silva: CRB-AL

Eduardo Brock: Cruzeiro-MG

Felipe Silva: Chapecoense-SC

Léo Chú: Seattle Sounders-EUA

Bergson: Johor Darul Ta'zim-MAL

Mateus Gonçalves: Cerro Porteño-PAR

Rogério: Pumas Unam-MEX

Rodrigão: Ponte Preta-SP

