Lateral Igor aparece no BID e Ceará faz anúncio oficial da contratação

No terceiro dia de treino do jogador em Porangabuçu, o Ceará finalmente anunciou Igor Inocêncio como mais novo reforço. O lateral-direito, inclusive, já teve seu nome publicado no BID e pode fazer sua estreia com a camisa alvinegra neste sábado, diante da Chapecoense.

Igor tem 23 anos e é natural de João Pessoa, na Paraíba. Tem passagem pelas bases de Náutico e Corinthians e como profissional atuou pelo Águia-PA, Lajeadense-RS, Juventude-RS e, mais recentemente, Coritiba, por quem disputou a Série B do Brasileiro. No Coxa Branca, jogou 19 partidas pela Segundona e três pela Copa do Brasil.

Igor se transferiu para o Vovô em definitivo até o fim de 2023, com compra de 30% dos direitos econômicos. Ele fecha o ciclo de contratações do Ceará na temporada 2021.

“Um sentimento de felicidade que não consigo explicar. Estou fazendo parte de um gigante do futebol brasileiro e me sinto honrado em poder vestir essa camisa. A expectativa é a maior de todas. Espero realizar todos os objetivos do clube na temporada e o mais importante é deixar o meu nome cravado na história do clube”, disse o lateral-direito, em entrevista ao site oficial do clube.



