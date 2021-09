Ceará x Santos ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Santos duelam hoje, sábado, 18 de setembro (18/09), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. Partida terá transmissão ao vivo. Saiba onde assistir, horário e todos os detalhes do confronto

Ceará e Santos duelam hoje, sábado,18 de setembro (18/09), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021, o Brasileirão. O Alvinegro de Porangabuçu acumula cinco vitórias, nove empates e cinco derrotas no certame e ocupa a 12ª colocação na tabela com 24 pontos no começo da rodada. Já o Peixe ocupa a 13ª colocação com 23 pontos somados em 20 jogos. São cinco vitórias, oito empates e sete derrotas do time santista na competição.

Sobre o assunto Cinco opções de Tiago Nunes para atuar em Ceará e Santos estão penduradas

Ceará marcou apenas dois gols na atual sequência de cinco jogos sem vencer

Jael assume insatisfação com o próprio rendimento no Ceará: "Sei que preciso melhorar e muito"

Ceará x Santos: onde assistir à transmissão ao vivo

O jogo entre Ceará e Santos será transmitido pelo serviços de canais pagos, Premiere e TNT. Nas sintonias FM 95,5 e AM 1010, e também pelo YouTube - clicando aqui - a rádio O POVO CBN narra todos os lances da partida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Horário e local do jogo:

A partida entre Ceará e Santos irá ocorrer às 21 horas (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará.

Escalação provável:

Ceará

4-2-3-1 > Richard; Fabinho, Messias, Luiz Otávio, B. Pacheco; F. Sobral, Marlon (Geovane); Rick, Lima, Mendoza; Jael. Téc: Tiago Nunes

Santos

3-4-3 > João Paulo; Danilo Boza, E. Velázquez, Wagner Leonardo; Pará, Camacho, Jean Mota, F. Jonatan; Marinho, Léo Baptistão, Marcos Guilherme. Téc: Carille

Arbitragem do jogo:

A partida será comandada pelo árbitro FIFA Anderson Daronco. Ele terá Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau como assistentes. Rafael Traci é responsável pelo árbitro de vídeo (VAR).

Tags