Jael assume insatisfação com o próprio rendimento no Ceará: "Sei que preciso melhorar e muito"

Centroavante afirmou que tem capacidade de entregar mais e espera sequência de jogos para engrenar na equipe. A mudança no comportamento ofensivo do Vovô, implementada por Tiago Nunes, pode ajudar

A mudança de comando técnico no Ceará fez o atacante Jael retomar a titularidade. Foi assim contra o Grêmio, na rodada passada, e deverá ser novamente contra o Santos, neste sábado, 18, no Castelão. Se confirmado, será apenas o terceiro jogo em que o experiente centroavante começará jogando na Série A pelo Vovô.

Nas participações em geral, o “Cruel” também não tem tanta rodagem. Dos 20 jogos do Alvinegro no Campeonato Brasileiro de 2021, ele jogou em apenas oito até aqui. Fez apenas um gol e deu uma assistência. Os números ficam abaixo do que o torcedor esperava quando o jogador foi anunciado. E em coletiva, nesta sexta-feira, 16, Jael também se mostrou incomodado com o seu rendimento no time de Porangabuçu.

"Eu não estou satisfeito. Ninguém está satisfeito ou pode ficar satisfeito nessa situação. Estou com fome, muita fome. Cheguei com fome e ainda continuo com muita fome de apresentar um bom futebol. Infelizmente machuquei. Ia ter uma sequência, tive uma lesão. Ia ter outra sequência, lesão (de novo). Aí ia ter uma sequência novamente, veio a suspensão (do STJD), 40 dias, praticamente. Isso quebrou minhas sequências [...] Estou me preparando pra dar meu melhor, sei que preciso melhorar e muito. Todos nós sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa", disse o atacante.

Jael acredita que este pode ser o momento de disputar partidas consecutivas e engrenar no Ceará. Para o camisa 9 do Vovô, é praticamente uma questão de honra. "Comecei jogando o último jogo, vou trabalhar para começar jogando o próximo; sei que preciso provar algo pra mim mesmo, porque eu sei que tenho capacidade para fazer muito mais do que eu fiz até agora. Me dedico muito nos trabalhos, nos treinos, em casa, então vou procurar dar meu melhor sempre para evoluir com o Ceará", garante.

A nova mecânica de jogo que o técnico Tiago Nunes está implantando pode ajudar nesse melhora. Jael revelou que o novo comandante orienta que nas jogadas ofensivas o Vovô precisa ter muitos jogadores na grande área, para aumentar as possibilidades de conclusão.

"Ele quer que o atacante, o beirada (ponta), o meia, o volante cheguem, pisem na área, porque quanto mais jogadores dentro da área, mais dificuldade para o adversário e vai ser mais fácil de fazer um gol. É bola do lado, ‘dá-lhe na área e entra’. É isso que ele vem passando e tomara que no próximo jogo a gente venha desempenhar o que está sendo feito nos treinos, porque está sendo bem feito", disse.

Com mais uma semana da nova comissão técnica, o centroavante sente que o elenco incorporou melhor o estilo de jogo e, diferentemente do que fez contra o Grêmio, conseguirá aplicar os conceitos passados por Nunes em campo.

"É a terceira semana do Tiago aqui [...] já tá se tornando uma coisa automática, o que ele vem passando para a gente nos treinos, para podermos desempenhar melhor o jogo. Acho que essa semana a gente cresceu como equipe ainda mais, pelo fato do trabalho estar sendo realizado bem feito e o jogador tendo mais entendimento do trabalho do Tiago. Nós sabemos da responsabilidade que temos, que é passar isso para o jogo de amanhã", afirmou.

