Ceará marcou apenas dois gols na atual sequência de cinco jogos sem vencer

Setor bastante criticado no Alvinegro, o ataque não correspondeu nos últimos cinco embates e balançou as redes somente em duas ocasiões no período

Com críticas recebidas sobre o desempenho ofensivo durante todo o Campeonato Brasileiro, o Ceará marcou apenas dois gols na sequência de cinco jogos sem vencer na primeira divisão. Os tentos anotados por Rick – na derrota para o Corinthians por 3 a 1 – e de Vina – no empate diante do Flamengo por 1 a 1 – foram as duas únicas vezes que o Vovô comemorou o gol neste período.



Com 19 gols marcados nesta edição do Campeonato Brasileiro, o Ceará é o 12º ataque no quesito, empatado com o Corinthians. Há seis rodada, o Vovô tinha 17 tentos e era o segundo clube mais eficiente fora do G-6, só atrás do Bahia, na época com 18. Após a sequência sem vencer, somado ao jogo adiado contra o Palmeiras, o time de Porangabuçu ficou para trás e saiu do top 10 dos setores ofensivos que mais balançaram as redes.

Apesar dos números negativos no recorte, os gols do Ceará nestes cinco confrontos sem vencer foram justamente contra equipes entre as melhores defesas do Brasileirão. Rick e Vina balançaram as redes contra os dois times que dividem a terceira colocação entre as defesas menos vazadas da Série A, Corinthians e Flamengo, ambos sofreram 17 tentos. Porém, quando encarou o quarto clube com mais gols tomados na primeira divisão, o América-MG, o ataque não anotou.

Novamente encontrando uma defesa fragilizada, a do Santos, terceira defesa mais batida com 25 tentos sofridos, o Vovô busca melhorar o desempenho ofensivo e conquistar a vitória que dará fim ao jejum sem vencer na Série A. O confronto será neste sábado, 18, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

