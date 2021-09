Cinco opções de Tiago Nunes para atuar em Ceará e Santos estão penduradas

Messias, titular absoluto, Naressi e Marlon, que brigam por um espaço no meio, e Cléber e Jael, que disputam a vaga no ataque, estão na lista de atletas com dois cartões amarelos

O Ceará entra em campo neste sábado, 18, para enfrentar o Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentre as opções de Tiago Nunes para começar o jogo contra o Peixe, cinco estão pendurados. O zagueiro Messias, titular absoluto, os volantes Marlon e Naressi, que disputam posição com Fabinho, e os atacantes Jael e Cléber fecham a lista dos jogadores com dois cartões amarelos.



Dentre os cinco nomes que estão a um cartão da suspensão automática, Messias é o único que com certeza estará entre os iniciais. Com 1710 minutos em campo na Série A, um dos pilares da defesa alvinegra joga pendurado desde a terceira rodada do Brasileirão, após ser advertido no confronto contra a Chapecoense.

Dois jogadores que buscam espaço no meio campo do Ceará, Marlon e Pedro Naressi estão pendurados. Apesar de Marlon ter entrado no jogo contra o Grêmio no lugar de Fernando Sobral, a dupla briga por um espaço ao lado do camisa oito, na vaga de Fabinho. Há, inclusive, chances de um dos dois iniciarem a partida contra o Peixe.

No comando de frente do Vovô, os dois atacantes que almejam a vaga de titular estão na lista de atletas amarelados. Cléber levou quatro cartões amarelos, dois na mesma partida que originaram o vermelho, e já desfalcou o Ceará por suspensão. Jael recebeu seu quinto cartão amarelo na Série, lidera a marca ao lado de Marlon, e também já chegou a cumprir automática.

Diante das circunstâncias, os cinco atletas terão que ter atenção redobrada na partida para evitar uma nova advertência e acabar barrando um sequência de jogos. O confronto entre Ceará e Santos acontecerá neste sábado, 18, às 21 horas, na Arena Castelão, pela 21ª rodada da Série A.

