Ex-jogadores e jovem analista: conheça os novos integrantes da comissão técnica do Ceará

A partir deste mês de setembro, a zona de amortecimento do entorno do Parque do Cocó passa por uma ampliação. Desde a última quarta-feira, 1º, a Assembleia Legislativa do Ceará aprovou a ampliação da área, que foi de 264,1924 para 290,42 hectares (ha).

De acordo com o secretário do Meio Ambiente do Estado, Artur Bruno, a zona de amortecimento visa diminuir danos ambientais que possam ser causados no Parque.

"Por exemplo, uma fábrica não pode se instalar no entorno do Parque, pois levará toda a poluição e toda a fuligem para ele. São terrenos nos quais podem até haver empreendimentos, mas essas construções não podem prejudicar a fauna e a flora da área preservada", explica.

Segundo Leonardo Borralho, articulador das unidades de conservação estaduais, a ampliação é uma das formas de aumentar a proteção do parque, além de incluir áreas "ambientalmente relevantes", como no caso das dunas da Praia do Futuro.

"Sobre o referido projeto de lei aprovado, a zona de amortecimento do Parque Estadual do Cocó se amplia, passando de 264,19 ha para 290,49 ha, incluindo áreas mais relevantes do ponto de vista ambiental para conter possíveis 'efeitos de borda'", explica Borralho.

O articulador explica, ainda, que Zonas de Preservação Ambiental (ZPA) também foram incluídas no projeto aprovado no último dia 1º, que ampliou azona de amortecimento.

"A proposta incluiu também áreas que foram recentemente enquadradas como ZPA no Plano Diretor Participativo de Fortaleza (Lei Complementar Nº 250/2018). Na prática, são 26 hectares a mais a serem incluídos como Zona de Amortecimento ao Parque Estadual do Cocó".

Os trechos que passam a fazer parte da zona de amortecimento do Parque do Cocó estão localizados nos bairros Praia do Futuro e Edson Queiroz. Artur Bruno destaca, ainda, que o Governo do Estado estará atento a qualquer interesse de construção nesses locais.

"Se a gente considerar que aquele empreendimento irá criar um impacto muito negativo no Parque, a gente não dá a anuência. Nosso objetivo é evitar que empreendimentos no entorno do parque gerem problemas ambientais", finaliza.

Mudanças no Cocó

A Unidade de Conservação do Parque do Cocó passou por uma ampliação de área durante o último mês de junho. O Parque ganhou mais 10 ha de dunas em sua área, indo de 1.571,29 para 1.581,25 ha. O Cocó atravessa, pelo menos, 15 bairros da Capital cearense.

De acordo com Artur Bruno, titular da Secretaria do Meio Ambiente do Ceará (Sema), até o final de 2022, o Ceará vai alcançar quase o dobro do número de Unidades de Conservação no Estado, saltando de 24 para 41.

