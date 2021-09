Luiz Otávio admite "surpresa" com troca no comando do Ceará e elogia Tiago Nunes

Após primeiro contato, zagueiro vê novo treinador do Vovô com "intenção de fazer história" e valoriza período de treinos até o duelo contra o Grêmio, no próximo dia 12

Um dos líderes do elenco do Ceará, o zagueiro Luiz Otávio admitiu que ficou surpreso com a troca no comando, mas elogiou o novo treinador e destacou o período livre para treinos sob orientação da nova comissão técnica. O defensor de 32 anos afirmou que Tiago Nunes foi bem recebido pelo elenco e mira se adaptar ao novo modelo de jogo.

No último domingo, 29, após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, pela Série A, o Alvinegro demitiu Guto Ferreira, que passou mais de um ano no cargo. No dia seguinte, anunciou acordo até o final de 2022 com Tiago Nunes, que se apresentou na quarta-feira, 1º, e iniciou os trabalhos em Porangabuçu.

"A gente foi pego de surpresa também, mas vida que segue. Isso é normal, infelizmente, no futebol brasileiro. Não sei se vai parar por aqui ou não, acho que a medida que a CBF adotou de ter dois treinadores por ano, no máximo, ajudou a enaltecer o trabalho dos treinadores, que têm mais tempo para ficar no cargo e apresentar o trabalho. Sobre a chegada do Tiago, o grupo recebeu ele muito bem, até porque o que a gente prega e eu sempre falo é comprar a ideia de quem esteja comandando. Hoje é o Tiago, a gente tem que comprar a ideia de trabalho dele, buscar fazer o nosso melhor para ajudar ele. Se não houver cooperação dos jogadores, não tem como ele desenvolver o trabalho", ponderou o camisa 13.

Após passagens por Athletico-PR, Corinthians-SP e Grêmio-RS, o gaúcho de 41 anos assume o Vovô na sequência do Campeonato Brasileiro.

"O Tiago veio para somar junto com a gente. Aproveitou a oportunidade e, não diferente de mim ou de qualquer outro jogador quando chegou ao Ceará, a intenção dele é fazer história, levar o clube aonde não chegou, conquistar coisas que ainda não conquistou. Ele veio com muita fome de trabalhar e tirar o melhor da gente", disse Luiz Otávio.

A nova comissão técnica terá como trunfo o tempo de preparação até o próximo compromisso: com o adiamento da partida diante do Palmeiras-SP, o Ceará voltará a campo apenas no próximo dia 12, contra o Grêmio-RS, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Tiago Nunes, portanto, terá cerca de dez dias de trabalho antes de reencontrar o ex-clube.

"Francamente, até pelo momento da troca de treinador, para mim é positivo. Vai ter um tempo para a gente entender melhor o trabalho do professor Tiago, que está chegando agora. O método de trabalho dele, a forma, tudo que ele vai passar para a gente e querer agregar. Para isso precisa de tempo e no futebol, muitas vezes, a gente não tem esse tempo. Então a gente vai ter essas duas semanas para assimilar o mais rápido possível para tentar colocar tudo ou boa parte em prática. A gente tem que buscar fazer o nosso melhor e cada vez entender mais rápido o método de trabalhar dele", opinou o zagueiro.

