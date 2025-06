Com lateral na ponta, Renato Paiva deve promover mudanças no Botafogo para duelo contra PSG

Após a estreia, Renato Paiva mencionou a preocupação com sistema defensivo / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Apesar da vitória sobre o Seattle Sounders-EUA na estreia, o técnico Renato Paiva, do Botafogo, deve promover algumas mudanças nos onze iniciais do escrete carioca para o segundo jogo do Super Mundial de Clubes, nesta quinta-feira, 19. Na próxima rodada, o Glorioso enfrentará o PSG — atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. No treino desta última segunda-feira, 16, em Santa Bárbara, o comandante português trabalhou o sistema defensivo Alvinegro — uma preocupação mencionada por Renato após o duelo contra os estadunidenses, na estreia do mundial.