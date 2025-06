Botafogo supera o Seattle e é o primeiro time brasileiro a vencer no Mundial de Clubes

Igor Jesus, atacante do Botafogo, comemorando gol marcado sobre o Seattle Sounders, na estreia pelo Mundial de Clubes / Crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Botafogo sofreu, mas fez valer o favoritismo e venceu o Seattle Sounders-EUA, por 2 a 1, no estádio Seattle Field, em duelo que marcou a estreia de ambos os times no Mundial de Clubes. Jair e Igor Jesus marcaram para o Alvinegro no primeiro tempo, enquanto Rothrock descontou para os donos da casa na etapa final. Com o resultado, o Alvinegro carioca conquistou o primeiro triunfo de uma equipe brasileira no torneio e chegou aos três pontos, dividindo a liderança do Grupo B com o PSG-FRA.