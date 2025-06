Paiva reconhece atuação ruim do Botafogo em vitória na estreia do Mundial de Clubes

Técnico Renato Paiva no jogo Botafogo x Seattle Sounders, no Lumen Field Stadium, pelo Mundial de Clubes 2025 / Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

O Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2 a 1, nesse domingo, 15, no Lumen Field, pela primeira rodada da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. Após ir para o intervalo com um 2 a 0 favorável no placar, o Glorioso voltou desatento para a segunda etapa e sofreu uma grande pressão da equipe norte-americana. Na coletiva de imprensa após o jogo, o técnico Renato Paiva reconheceu o desempenho ruim. “O jogo teve duas caras. No primeiro tempo não entramos muito bem, mas fomos tomando conta do jogo. O primeiro gol foi nos tranquilizando, e tivemos duas oportunidades, uma do Igor e outra do Telles, em que poderíamos ter feito mais gols. O Seattle não teve grandes oportunidades de gol", analisou o comandante.