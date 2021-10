"Não tem nada ganho", alerta Jair, do Atlético-MG, sobre duelo contra Fortaleza

Apesar de vitória por 4 a 0 no jogo de ida da semifinal, volante do Galo prega respeito ao Tricolor para confirmar presença na decisão da Copa do Brasil

O meio-campista Jair, do Atlético-MG, evita clima de "já ganhou". O Galo bateu o Cuiabá no final de semana e se aproxima cada vez mais do título do Campeonato Brasileiro.

"Eu só vou ficar tranquilo depois que o campeonato terminar. Temos pontos de vantagem, mas temos que encarar cada jogo como uma decisão, respeitando os adversários. Estamos fazendo um grande trabalho e não podemos desligar", disse o jogador em entrevista coletiva. Jair foi o autor do gol da vitória do Atlético contra o Cuiabá.

O Atlético-MG está na liderança do Brasileirão com 59 pontos, 11 a mais em relação ao Flamengo, segundo colocado. "A gente tem que se manter concentrado. O futebol te dá vários exemplos de times que estão bem e acabam sendo eliminados, como nosso caso na Libertadores. Sabemos da nossa força, mas temos que seguir focados. Queremos ser campeões, mas precisamos focar", completou.

O Galo enfrenta agora o Fortaleza na quarta-feira, 27, pela volta das semifinais da Copa do Brasil. Na ida, a equipe de Cuca venceu por 4 a 0 e encaminhou sua classificação para a grande decisão.

Confira outros trechos da entrevista de Jair:

Importância do Cuca no seu bom desempenho

"O Cuca tem sido muito importante, me passa confiança, tranquilidade. Quando o jogador está tranquilo e confiante, as coisa tendem a dar certo. Toda a equipe tem ido bem, e isso é muito mérito do Cuca."

Variações táticas do Galo

"Muitas vezes o esquema varia pro 4-4-2 ou 4-3-3. O Nacho fica como segundo atacante ou busca o jogo. O Zaracho joga como ponta, mas também vem por dentro, Cada um vê de uma maneira, mas o importante é o equilíbrio que a gente vem tendo."

Semifinal contra o Fortaleza

"A gente tem uma pequena vantagem, mas é importante respeitar o Fortaleza, que vem fazendo um grande ano. Precisamos encarar a partida como uma decisão."

"Acredito que seja escalado força máxima (na volta). Não tem nada ganho. Vamos entrar ligados e sabemos que vai ser um jogo duro."

