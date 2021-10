Nacho não crê que semifinal entre Atlético-MG e Fortaleza será definida no jogo de ida

Meia argentino do Galo destaca trabalho do treinador do Leão, relembra retrospecto equilibrado na temporada e cobra atenção em partida no Mineirão

Na noite deste domingo, o Atlético-MG foi derrotado pelo Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro, e perdeu uma invencibilidade que durava há 18 jogos. Contudo, o Galo não tem tempo para lamentar e volta a campo já nesta quarta-feira, 20, quando encara o Fortaleza, no Mineirão, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O meia Nacho Fernández projetou o duelo com o Tricolor e crê que o confronto será decidido apenas na segunda partida. “Qualquer erro em uma partida de mata-mata pode te deixar fora de uma final, então temos que estar concentrados, fazer uma boa partida em casa e conseguir um gol rápido para controlar a partida”, disse.

“A ideia é ganhar em casa, vai ser difícil que o confronto seja decidido neste jogo, porque o Fortaleza é um rival muito duro. Jogamos duas partidas (contra eles) pelo Brasileiro e foi muito difícil. Imagino que a semifinal vai ser definida no segundo jogo, mas espero que possamos viajar para Fortaleza com uma boa diferença", completou.

O jogador do Galo também exaltou Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza, que faz uma boa temporada à frente do clube. Terceiro colocado no Brasileirão, o Leão do Pici já chegou a liderar o campeonato.

“Ele tem uma comissão técnica que trabalha muito bem a parte tática e que dá muita confiança aos seus jogadores. Acredito que esteja fazendo uma temporada muito boa no Fortaleza”, afirmou.

O duelo de volta ocorre no próximo dia 27, no estádio Presidente Vargas. Antes disso, os comandados de Cuca encaram o Cuiabá, neste domingo, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro.

