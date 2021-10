Fortaleza inicia preparação para enfrentar Atlético-MG pela Copa do Brasil; veja desfalques

No CT do Cruzeiro, Tricolor faz treino no dia do aniversário de 103 anos com foco no Galo. Marcelo Benevenuto, Lucas Lima e David serão baixas em duelo no Mineirão

No dia do aniversário de 103 anos, o Fortaleza retoma os trabalhos para iniciar a preparação para o duelo de ida contra o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil. Já em Belo Horizonte, a equipe do Pici realizará treino na tarde desta segunda-feira, 18, no CT do Cruzeiro-MG, e já sabe que terá três baixas para o confronto decisivo.

Depois da vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense-SC, pela 27ª rodada da Série A, a delegação tricolor embarcou rumo à capital mineira na manhã do último domingo, 17, em voo fretado. O resto do dia foi de descanso e as atividades serão reiniciadas às 16 horas desta segunda, na Toca da Raposa 2.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não terá Marcelo Benevenuto, Lucas Lima e David à disposição diante do Galo. O zagueiro e o meia já defenderam outras equipes na atual edição do torneio - Botafogo-RJ e Palmeiras-SP, respectivamente -, enquanto o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, nas quartas de final, e cumprirá suspensão automática.

O posto na defesa deverá ser ocupado outra vez pelo volante Matheus Jussa, que já fez a função nos dois jogos contra o time do Morumbi. No meio-campo, Romarinho e Matheus Vargas disputam o lugar na armação. Já a vaga no ataque tem o leque maior de opções, como Edinho, Ángelo Henríquez, Robson e Wellington Paulista, por exemplo.

O Leão encara o Atlético-MG na próxima quarta-feira, 20, a partir das 21h30min, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida de volta será no próximo dia 27, também às 21h30min, na Arena Castelão. Pelo novo decreto estadual, o Gigante da Boa Vista terá 50% da capacidade de público liberada.

