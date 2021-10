Goleadores do Fortaleza, David e Wellington Paulista disputam artilharia da Copa do Brasil

Com quatro gols cada, atacantes do Leão tentam igualar Rossi, do Bahia, e Rigoni, do São Paulo, no ranking de gols do torneio. Suspenso, camisa 17 será desfalque no duelo de ida contra o Atlético-MG

Em campanha histórica na atual edição da Copa do Brasil, o Fortaleza conta com o faro de gol apurado de dois atacantes para tentar superar o Atlético-MG na inédita semifinal e avançar à disputa da decisão da taça. Com quatro tentos cada, David e Wellington Paulista são os goleadores da equipe e disputam também a artilharia do torneio nacional.

O experiente centroavante balançou as redes no empate em 1 a 1 com o Ceará, no primeiro Clássico-Rei da terceira fase do certame, e marcou os três gols do Tricolor nos confrontos diante do CRB-AL, pelas oitavas de final: triunfo por 2 a 1 na ida, na Arena Castelão, e vitória por 1 a 0 na volta, no estádio Rei Pelé.

Já o camisa 17 garantiu o 1 a 0 sobre o Caxias-RS, na primeira fase, anotou dois tentos no resultado positivo por 3 a 0 sobre o arquirrival Alvinegro, no Castelão, e também deixou sua marca no 3 a 1 sobre o São Paulo, pelas quartas de final.

O capixaba de 26 anos ainda deu assistência para Ángelo Henríquez balançar as redes contra o time do Morumbi, o que o deixa com cinco participações diretas em gol no mata-mata. Ou seja, somados, David e Wellington participaram de nove dos 14 tentos da equipe do Pici no certame - o que equivale a 64,2%.

Os atacantes do Leão têm o mesmo número de bolas nas redes de Hulk, do rival Galo, que também soma quatro gols. Os atuais artilheiros da Copa do Brasil são Rossi, do Bahia, e Rigoni, do São Paulo, com cinco gols cada - ambos já fora da disputa. O trio, portanto, tem chances de superar os oponentes. David, porém, terá que cumprir suspensão no jogo de ida e será desfalque do Leão em Belo Horizonte.

Fortaleza e Atlético-MG fazem o jogo de ida da semifinal na próxima quarta-feira, 20, às 21h30min, no Mineirão. A partida de volta será no próximo dia 27, também às 21h30min, no Castelão. O classificado para a final enfrentará o vencedor de Flamengo x Athletico-PR.

Gols de David na Copa do Brasil:

Caxias-RS 0x1 Fortaleza - 1 gol



Ceará 0x3 Fortaleza - 2 gols



Fortaleza 3x1 São Paulo - 1 gol

Gols de Wellington Paulista na Copa do Brasil:

Fortaleza 1x1 Ceará - 1 gol



Fortaleza 2x1 CRB-AL - 2 gols



CRB-AL 0x1 Fortaleza - 1 gol

