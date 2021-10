Com Savarino e Vargas, Atlético-MG inicia treinos para enfrentar Fortaleza

18:17 | Out. 18, 2021

Recuperados de lesões, venezuelano e chileno participam de treino nesta segunda-feira, 18, e poderão reforçar o Galo diante do Leão, na semifinal da Copa do Brasil

Após derrota para o Atlético-GO no Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG se reapresentou nesta segunda-feira, 18 e iniciou os treinos para o próximo desafio, que será diante do Fortaleza, pela semifinal da Copa do Brasil.

Os atletas que começaram a última partida em Goiânia fizeram trabalhos regenerativos na academia e os demais foram a campo. Savarino, que havia se lesionado pela seleção venezuelana, retornou e deixou o departamento médico de vez.

Sobre o assunto Fortaleza inicia preparação para enfrentar Atlético-MG pela Copa do Brasil; veja desfalques

Nacho não crê que semifinal entre Atlético-MG e Fortaleza será definida no jogo de ida

Braulio da Silva Machado será o árbitro de Atlético-MG x Fortaleza pela Copa do Brasil

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outro presente no campo foi Eduardo Vargas. Na semifinal da Libertadores, o atacante se machucou e não participou dos últimos jogos do Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Nesta quarta-feira, o Atlético-MG recebe o Fortaleza pelo primeiro confronto da semifinal da Copa do Brasil. A partida será realizada no Mineirão, às 21h30 (de Brasília).

Tags