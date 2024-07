Dois jogadores do Vitória são agredidos em confusão com organizada em bar em Salvador

Dois jogadores do Vitória, próximo adversário do Fortaleza na Série A do Brasileiro, se envolveram em uma briga com a principal organizada do clube, a Torcida Uniformizada Os Imbatíveis (TUI), na noite deste domingo, 14, em Salvador.



Os atletas Rodrigo Andrade e Dudu (com passagem por Ferroviário e Fortaleza), estavam em um bar no bairro de Canabrava, região onde fica localizado o Estádio Barradão, casa do Leão da Barra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o portal A Tarde, toda a situação ocorreu por volta das 23h30min. O estabelecimento já se encontrava fechado, pois tratava-se de uma confraternização privada. Mesmo assim, os membros da TUI tiveram acesso ao local.