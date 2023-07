Ex-Ceará, Éverson se envolve em caso de traição e sofre chantagem de amante

O jogador atuou no Alvinegro de Porangabuçu entre os anos de 2015 e 2018. Nesse período conquistou acesso à Série A e dois títulos do Campeonato Cearense

Atual goleiro do Atlético Mineiro, Éverson - que possui passagem marcante pelo Ceará - teve seu nome envolvido em um caso de traição. Além disso, agora, o jogador está sendo chantageado por sua amante. A informação é do jornalista Léo Dias, do Metrópoles.

Por esse motivo, a ocorrência acabou parando na Polícia Civil de Minas Gerais. A mulher - que não teve seu nome revelado - filmou os momentos que teve com Éverson e começou a ameaçar o atleta com o conteúdo. O órgão realizou busca e apresentação na sua residência e a investigação segue.

Leia Mais "Vibrante o jogo todo": Orejuela exalta torcida do Ceará e relembra vezes como rival

Em transição, Chay e Luiz Otávio treinam separados do restante do elenco do Ceará

Próximo reforço do Ceará, zagueiro Sidnei não atua há mais de dois meses

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O futebolista ainda não se manifestou a respeito do caso e segue o casamento com Rafaella, esposa do jogador.

Confira nota da Polícia Civil sobre o caso:

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações”