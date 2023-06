Ex- Fortaleza, Jean Mota será companheiro de Messi no Inter Miami

Meia que jogou no Fortaleza em 2016 atua nos Estados Unidos desde a última temporada. Agora, será companheiro de um dos melhores jogadores da história do futebol

O atacante argentino Lionel Messi foi anunciado como novo jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos. O atleta estava no PSG, onde disputou 75 jogos, marcou 32 gols e contribuiu com 34 assistências, além de ter conquistado três títulos (dois campeonatos franceses e uma Supercopa da França).

Agora em terras americanas, La Pulga terá sua primeira experiência profissional fora da Europa. E um jogador conhecido do futebol cearense fará parte dessa trajetória. O meia Jean Mota, com passagem pelo Fortaleza em 2016, atua no, agora, novo clube de Messi.

Contudo, deve demorar para a dupla atuar nos gramados. Isso porque em maio, Jean teve uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho. A previsão para retorno é daqui quatro meses.

O brasileira atua no futebol estadunidense desde a última temporada. São 46 partidas pela a equipe, onde balançou as redes três vezes.