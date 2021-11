Caso Flamengo não vença o Ceará, Atlético-MG será campeão brasileiro após 50 anos

A partida entre Flamengo e Ceará é decisiva para os rumos do Campeonato Brasileiro. Caso o Rubro-Negro não consiga vencer o Vovô, o Atlético-MG sagra-se campeão da Série A de 2021. O Galo conquistou seu único título na competição em 1971.

Após o triunfo diante do Fluminense por 2 a 1, no Mineirão, o Atlético-MG chegou aos 78 pontos na tabela do Brasileirão. Com isso, o Flamengo, vice-líder, com 67 pontos, precisa vencer na próxima partida para se manter vivo na competição.

A diferença entre os dois no momento é de 11 pontos. Depois do jogo entre Flamengo e Ceará, restarão apenas três rodadas para o fim do torneio e nove pontos a serem disputados. Assim, só a vitória interessa interessa ao Flamengo. As equipes se enfrentam nesta terça-feira, 30, às 20 horas, no Maracanã.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará tem o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A nos últimos 9 jogos

Lesionado, Vina fica de fora do jogo contra o Flamengo e pede apoio ao time: "Já, já tô de volta"

Ceará faz treino técnico-tático visando jogo contra o Flamengo

Tags