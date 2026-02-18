Jogos hoje (18/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos hoje (18/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horárioJogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira (18/02/26)
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026 (18/02/26). Jogos da Copa do Brasil e Premier League compõem a programação do dia.
Jogos de hoje (18/02/26) da UEFA Champions League
- 14h45min — Qarabag x Newcastle — TNT e HBO MAX
- 17h — Club Brugge x Atlético Madrid — TNT e HBO MAX
- 17h — Olympiacos x B. Leverkusen — Space e HBO MAX
- 17h — Bodo/Glimt x Internazionale — HBO MAX
Jogos de hoje (18/02/26) da Women's Champions League
- 14h45min — Real Madrid x Paris FC — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 17h — Arsenal x OH Leuven — ESPN 4 e Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) da AFC Champions League 2
- 15h15min — Al-Nassr x Arkadag — ESPN 2 e Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Espanhol
- 16h — Levante x Villarreal — ESPN 3 e Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) da Premier League
- 17h — Wolverhampton x Arsenal — Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Italiano
- 16h45min — Milan x Como — ESPN e Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) da Libertadores
- 19h — O'Higgins x Bahia — Paramount+
- 21h30min — Barcelona-EQU x Argentinos Jrs. — Paramount+
- 21h30min — Nacional Potosí x Botafogo — ESPN e GE TV (YouTube) e Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) da Copa do Brasil
- 16h — Porto-BA x Serra Branca — SEM TRANSMISSÃO
- 17h — Baré x Madureira — SEM TRANSMISSÃO
- 19h30min — Araguaína x Primavera — SEM TRANSMISSÃO
- 20h — Gama x Monte Roraima — SEM TRANSMISSÃO
- 20h — Santa Catarina x IAPE — SEM TRANSMISSÃO
Jogos de hoje (18/02/26) da CONCACAF Champions Cup
- 20h — Defence Force x Philadelphia Union — Disney+
- 22h — Universidad O&M x FC Cincinnati — Disney+
- 00h05min — Cartaginés x V. Whitecaps — Disney+
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Paulista - A2
- 15h — Monte Azul x Osasco Sporting — Paulistão (YouTube)
- 19h — Ituano x Água Santa — Ulisses TV (YouTube)
- 19h — Sertãozinho x Juventus-SP — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 19h30min — Grêmio Prudente x Inter de Limeira — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Linense x XV de Piracicaba — Paulistão (YouTube)
- 19h30min — Votuporanguense x São Bento — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — São José x Ferroviária — Metrópoles Esportes (YouTube)
- 20h — Taubaté x Santo André — Ulisses TV (YouTube)
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Paraibano
- 15h — Confiança-PB x Pombal — GOAT (YouTube)
- 19h30min — Campinense x Sousa — RedeOn
- 21h — Botafogo-PB x Treze — GOAT (YouTube)
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Baiano
- 19h15min — Vitória x Bahia de Feira — TVE (BA) e TVE (YouTube)
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Paraense
- 20h — Águia de Marabá x Remo — Cultura (PA) e Esporte na Cultura (YouTube)
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Alagoano
- 20h — CRB x CSA — NN Play (YouTube)
Jogos de hoje (18/02/26) do Campeonato Amazonense
- 21h — Amazonas x Manauara — NSports e NSports (YouTube)
