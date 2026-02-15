Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jogos hoje (15/02/26) ao vivo de futebol: onde assistir e horário

Jogos dos campeonatos nacionais e europeus compõem programação do dia. Confira onde assistir ao vivo aos jogos e qual horário os times jogam hoje, domingo (15/02/26)
Autor Beatriz Duarte
Confira onde assistir ao vivo aos jogos de futebol e qual horário os times jogam hoje, domingo, 15 de fevereiro de 2026 (15/02/26). Jogos do Campeonato Cearense compõem a programação do dia.

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Cearense

  • 16h — Floresta x Ceará — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Japonês

  • 02h — Kashiwa Reysol x Tokyo Verdy — GOAT (YouTube)
  • 04h — Gamba Osaka x Nagoya Grampus — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Espanhol

  • 10h — Real Oviedo x Athletic Bilbao — ESPN 4 e Disney+
  • 12h15min — Rayo Vallecano x Atlético Madrid — XSports e Disney+
  • 14h30min — Levante x Valencia — ESPN 4 e Disney+
  • 17h — Mallorca x Bétis — ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Espanhol (2ª divisão)

  • 12h15min — Eibar x Racing Santander — Disney+
  • 12h15min — Huesca x Ceuta — Disney+
  • 17h — Castellón x Dep. La Coruña — Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Espanhol Feminino

  • 08h — Athletic Bilbao x Real Sociedad — DAZN
  • 14h30min — Atlético Madrid x Madrid CFF — DAZN

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Alemão

  • 11h30min — Augsburg x Heidenheim — GOAT (YouTube)
  • 13h30min — RB Leipzig x Wolfsburg — RedeTV! e SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Alemão (2ª divisão)

  • 09h30min — Bochum x Paderborn 07 — RC Sport (YouTube)
  • 09h30min — Holstein Kiel x Schalke 04 — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Alemão Feminino

  • 10h — Wolfsburg x Essen — DAZN

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Inglês Feminino

  • 09h — Chelsea x Liverpool — Disney+
  • 09h — Man. United x London City — XSports e Disney+
  • 11h30min — Brighton x Arsenal — GOAT (YouTube) e Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) da Copa da Inglaterra

  • 09h — Birmingham x Leeds — ESPN e Disney+
  • 10h30min — Grimsby Town x Wolverhampton — Disney+
  • 11h — Oxford United x Sunderland — Disney+
  • 11h — Stoke City x Fulham — Disney+
  • 13h30min — Arsenal x Wigan — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Italiano

  • 08h30min — Udinese x Sassuolo — Disney+
  • 11h — Cremonese x Genoa — Disney+
  • 11h — Parma x Hellas Verona — Disney+
  • 14h — Torino x Bologna — CazéTV (YouTube) e Disney+
  • 16h45min — Napoli x Roma — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Italiano (2ª divisão)

  • 15h30min — Avellino x Pescara — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Português

  • 12h30min — Nacional-POR x Porto — ESPN 4 e Disney+
  • 15h — AVS x Estoril — XSports e Disney+
  • 17h30min — Sporting x Famalicão — XSports e Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Holandês

  • 08h15min — Feyenoord x Go Ahead Eagles — Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Holandês Feminino

  • 12h30min — PSV x PEC Zwolle — NSports e NSports (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Belga

  • 09h30min — Cercle Brugge x Club Brugge — DAZN
  • 14h30min — Anderlecht x RAAL La Louvière — DAZN

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Escocês

  • 11h — Kilmarnock x Celtic — GOAT (YouTube)
  • 13h30min — Rangers x Hearts — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Turco

  • 11h — Goztepe x Kayserispor — Disney+
  • 14h — Basaksehir x Besiktas — Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Grego

  • 14h30min — PAOK x AEK — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Francês

  • 11h — Le Havre x Toulouse — CazéTV (YouTube)
  • 16h45min — Lyon x Nice — CazéTV (YouTube)

 

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Baiano

  • 16h — Atlético-BA x Porto-BA — TVE (BA) e TVE (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Goiano

  • 16h — Atlético-GO x Abecat — TV Brasil Central (GO) e TV Brasil Central (YouTube)
  • 16h — Jataiense x Anapolina — TV Brasil Central (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Paraense

  • 15h30min — Remo x Amazônia — Canal do Benja (YouTube)
  • 15h30min — Santa Rosa x Paysandu — TV Brasil e Cultura (PA) e Esporte na Cultura (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Catarinense

  • 17h — Camboriú x Barra-SC — NSports e NSports e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Brasileirão Feminino

  • 17h — RB Bragantino x Ferroviária — CBF TV (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Carioca

  • 17h30min — Botafogo x Flamengo — Globo (RJ) e Premiere e GE TV (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Gaúcho

  • 17h30min — Grêmio x Juventude — Globo (RS) e Premiere
  • 20h30min — Ypiranga-RS x Internacional — SporTV e GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Paranaense

  • 18h30min — Londrina x Athletico-PR — GOAT (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Argentino

  • 19h30min — Boca Juniors x Platense — ESPN e Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Mexicano

  • 19h30min — Cruz Azul x Tigres — SportyNet e SportyNet (YouTube)

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Uruguaio

  • 17h — Danubio x Boston River — Disney+
  • 20h30min — Central Español x Peñarol — Disney+

Jogos de hoje (15/02/26) do Campeonato Paulista

  • 20h30min — Botafogo-SP x Capivariano — HBO MAX
  • 20h30min — Mirassol x Portuguesa — HBO MAX
  • 20h30min — Palmeiras x Guarani — HBO MAX
  • 20h30min — Ponte Preta x São Paulo — HBO MAX
  • 20h30min — Primavera x Noroeste — HBO MAX
  • 20h30min — RB Bragantino x Novorizontino — HBO MAX
  • 20h30min — Santos x Velo Clube — TNT e HBO MAX
  • 20h30min — São Bernardo FC x Corinthians — Record e CazéTV (YouTube) e HBO MAX

